Wallner drängt auf Tempo beim „Grünen Pass“

Einiges stehe am Spiel

Wallner begrüßte zudem bei der Pressekonferenz zum Vorarlberger Impfplan die vorzeitigen Lieferungen von Biontech/Pfizer. Er habe Bundeskanzler Sebastian Kurz in einem Gespräch am Donnerstag erneut gebeten, sich auf allen Ebenen für rasche Lieferungen einzusetzen. Aus der vorgezogenen Liefermenge erhalte Vorarlberg 40.000 Dosen. Man gehe weiter vom Eintreffen größerer Lieferungen in den kommenden Wochen aus, auf diese sei man sehr gut vorbereitet. Daher müsse sich die Bevölkerung nun rasch anmelden, vor allem die Über-50-Jährigen. Denn nun kämen „Chancenwochen des Impfens“.

„Es steht einiges auf dem Spiel“, so der Landeshauptmann mit Verweis auf die Modellregion-Öffnungen. Derzeit wolle „uns das niemand ausreden“, aber es liege auch in der Eigenverantwortung Vorarlbergs, die Zahlen nicht explodieren zu lassen. Er hoffe darauf, ohne weiteren Lockdown durchzukommen, „gelaufen ist die Sache nicht“, warnte Wallner.