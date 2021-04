Stadt-Politiker sind nach Covid-Fall eingeschränkt

Als Kontaktpersonen sind die Teilnehmer der Sozialbudgetklausur im Salzburger Rathaus am Montag und jene der Sitzung der Krankenfürsorgeanstalt am Dienstag im Kongresshaus betroffen. Insgesamt sind es 17 Personen - unter anderem die SPÖ-Politiker Sabine Gabath oder Sozialstadträtin Anja Hagenauer. Gerade für Gabath ist dies unverständlich. „Es haben alle Masken getragen, es waren Trennwände aufgestellt, der Saal ist groß und es wurde ausreichend gelüftet“, so die Gesundheitssprecherin der Stadtpartei. Sie selbst ist als Krankenschwester auch schon geimpft. Sie wirft die Frage auf, ob auch Gemeinderatssitzungen in ihrer derzeitigen Form noch stattfinden können. Denn da wären bei einem positiven Fall dann alle anwesenden Stadt-Politiker von der Quarantäne betroffen.