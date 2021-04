Ab 14.30 Uhr LIVE: WAC gegen WSG Tirol

Am Sonntag ist eine gute Leistung aber zu wenig - es muss Zählbares her. „Natürlich kann man Pflichtsieg dazu sagen“, erklärte Stary. „Um unser Ziel zu erreichen, europäisch zu spielen, müssen wir in die Gänge kommen und mit dem Punkten beginnen.“ Allerdings ist mit harter Gegenwehr zu rechnen. „WSG Tirol ist die Überraschungsmannschaft der Saison.“ Als Gründe dafür nannte Stary „eine gewisse Unbekümmertheit. Es hat keiner mit ihnen gerechnet. Sie haben aber auch extreme Qualität und spielen guten, offensiven Fußball. Es ist schön, ihnen zuzuschauen.“