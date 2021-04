Ab 17 Uhr LIVE: Admira gegen Hartberg

Für den TSV Hartberg könnte das Abstiegsthema heute so gut wie beendet sein. Mit einem Auswärtssieg gegen die Admira hätten die Steirer in der Qualifikationsgruppe der Bundesliga sieben Runden vor Schluss zehn Punkte Vorsprung auf das Schlusslicht. In diesem Fall dürfte man sich ganz auf das Erreichen des Europacup-Play-offs konzentrieren. Mit dem sportkrone.at-Ticker sind Sie live dabei!