PS4-Hit „Days Gone“ kommt jetzt auch auf den PC

Das 2019 exklusiv für Sonys PlayStation 4 erschienene Open-World-Zombiespiel „Days Gone“ kommt am 18. Mai auf den PC - mit besserer Grafik, Unterstützung für Xbox- und Switch-Gamepads, 21:9-Breitbildmodus und anderen Neuerungen. Sony bleibt damit seiner neuen Strategie treu, einst PlayStation-exklusive Eigenproduktionen eine Weile nach der Erstveröffentlichung auch dem PC-Publikum zugänglich zu machen. Bei „Horizon Zero Dawn“, „Death Stranding“ und „Detroit: Become Human“ war man mit dieser Strategie bereits erfolgreich.