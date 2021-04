Betrunkener versetzt Polizist Faustschlag in Bauch

Mit einem verletzten Polizisten, der im Krankenhaus behandelt werden musste, hat ein Einsatz am Mittwochnachmittag in Wien-Donaustadt geendet. Beamte waren nach einem Diebstahl zu einer Tankstelle gerufen worden. Der mutmaßliche Täter - der 45-Jährige war stark angetrunken - verhielt sich überaus aggressiv und attackierte in der Folge die Beamten.