Schwere Auslosung - das Ziel ist Olympia 2021

Im „Thunderdome“ soll die bislang so erfolgreiche Geschichte der österreichischen 3X3-Basketballer ihre Krönung finden. Der FIBA 3x3 Olympic-Qualifier (26. bis 30. Mai) findet am Hauptplatz in Graz statt und dort wartet eine spektakuläre Show. Das Ziel von Kapitän Momo Lanegger & Co. - die olympischen Spiele 2021 in Tokio. Allerdings ist die Aufgabe alles andere als leicht. Immerhin warten mit Lettland, Holland, Kroatien und Kanada schwere Brocken auf die Österreicher. Bei uns waren Momo Lanegger und Teamchef Stano Stelzhammer im Sport-Talk zu Gast.