Abgang von Bildungsdirektor wirkt überstürzt

Als bekannt darf vorausgesetzt werden, dass es in der Politik stets zwei Wahrheiten gibt, die für die Öffentlichkeit und die interne. Der Abgang von Bildungsdirektor Robert Klinglmair gilt offiziell als Karrieresprung an die Spitze des Instituts für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen. Das betont LH Peter Kaiser: „Da leitet er 140 Wissenschafter.“ Aber die Bekanntgabe des Wechsels um 16 Uhr an einem Tag mit einem Ministerrücktritt in Wien mutet überstürzt an.