Wechsel an Spitze der Kärntner Bildungsdirektion

Sein Aufstieg ist für Landeshauptmann Peter Kaiser auch eine Auszeichnung für die Bildungsarbeit in Kärnten. Diese will Klinglmair zumindest bis Juli noch selbst weiterführen, um das herausfordernde Corona-Schuljahr mit seinem 140-köpfigen Team abschließen zu können. Dann wechselt er ins IQS, dem Institut für Qualitätsentwicklung im Schulwesen, vormals Bifie. Sein Direktorposten soll so schnell wie möglich ausgeschrieben und auch neu besetzt werden, so Kaiser.