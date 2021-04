Matura im Lockdown: „Vielen ging es schlecht“

Einige Studenten an Hilfestellen weitergeleitet

Diese menschlichen Feinheiten sind über einzelne Bilder nicht immer einfach zu erfassen. „Ich als Lehrende muss schauen, dass ich in eine Zeiteinheit nur das hineinpacke, was möglich ist. Weil überziehen heißt für die Jugendlichen zum Teil von einer Vorlesung zur anderen zu hetzen und wenn wir Studenten haben, die von 8 Uhr in der Früh bis 18 Uhr am Abend vorm Computer sitzen, ist das eine Riesen-Herausforderung für sie.“ Was die Krise mit sich gebracht hat? „Ich kann jetzt viele technischen Features nützen und die Vorbereitung ist intensiver.“ Mit ihrem guten Kontakt zu den Studierenden, den sie über Chat-Gruppen hält, kann Csellich-Russo auch Hilfe anbieten, wenn Studenten depressiv oder isoliert sind. „Man muss mit ihnen ins Gespräch kommen und sie an die entsprechenden Stellen weiterleiten.“