Frankfurt-Abschied! Nach Hütter auch Bobic weg

Der deutsche Bundesligist Eintracht Frankfurt hat nur einen Tag nach dem Wechsel von Trainer Adi Hütter auch die Trennung von Sportvorstand Fredi Bobic am Saisonende verkündet. Der Vertrag von Bobic werde vorzeitig zum 31. Mai aufgelöst, teilte der Klub am Mittwoch mit. Über die Details wurde Stillschweigen vereinbart. Bobic hatte eigentlich noch einen Vertrag bis 2023, machte aber schon vor geraumer Zeit klar, dass er - vermutlich zu Hertha BSC - gehen will.