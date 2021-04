„Love Story“ und andere Dramen: Ryan O‘Neal ist 80

Über Nacht zum Traumpaar

„Love Story“ machte O‘Neal und MacGraw über Nacht zu Hollywoods Leinwand-Traumpaar. Die Romanze zwischen dem Harvard-Studenten Oliver aus reichem Haus, der die schöne, aber arme Jenny gegen den Willen seines Vaters heiratet und sie am Ende an Krebs verliert, rührte Millionen Kinogänger zu Tränen. Das Melodrama von Regisseur Arthur Hiller erhielt sieben Oscar-Nominierungen, auch für die beiden Hauptdarsteller. Unvergesslich der Satz: „Love means never having to say you‘re sorry“: Liebe heißt, niemals um Verzeihung bitten zu müssen.