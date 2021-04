Kerschbaumer: „2020 gab es über 3000 Meldungen“

Negative Entwicklung, George Floyd

ZARA ist eine direkte Anlaufstelle für betroffene Personen, die mit Rassismus in Berührung gekommen sind. Die Institution kümmert sich um die Anliegen, zeigt anhand von Fallbeispielen, wie sich Rassismus entwickelt und setzt immer einen Schwerpunkt. „2020 war es Black Lives Matter.“, konstatiert Kerschbaumer. Trotz der weltweiten Bewegung geht es aber nicht in die gewünschte Richtung. Positiver Effekt in diesem Zusammenhang ist die mediale Berichterstattung rund um das Ableben von George Floyd.