MAN zeigt Steyr weiter die kalte Schulter

Nach der durch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner befeuerten Debatte über eine mögliche Staatsbeteiligung am MAN-Standort in Steyr wurde am Montag auf allen Ebenen versucht, wieder den Fuß vom Gas zu nehmen. Die Betriebsräte besprechen am Dienstag die nächsten Schritte, die sie im Kampf um das Werk setzen können.