China: „Impfstoff-Cocktail“ für mehr Wirksamkeit

Jene Corona-Impfstoffe, die in China entwickelt wurden, verfügen über eine vergleichsweise weniger hohe Wirksamkeit - deswegen erwägen die Behörden im Reich der Mitte nun, einen „Cocktail“ aus verschiedenen Präparaten zu mischen, um den Schutz zu erhöhen. In Studien in Brasilien erreichte der Impfstoff von Sinovac etwa lediglich eine Schutzwirkung von 50 Prozent gegen das Coronavirus.