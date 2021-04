Luxus-Skandal um „Untergrund-Restaurants“ in Paris

Inmitten einer Affäre um „Corona-Diners“ in Paris, an denen angeblich auch Regierungsmitglieder teilgenommen haben sollen, hat die Polizei jetzt zwei Geheim-Restaurants auffliegen lassen. In Paris nahm die Exekutive in der Nacht auf Samstag den Manager eines „Untergrund-Restaurants“ fest, der trotz der Schließung wegen der Pandemie heimlich Essen angeboten hatte. Auch der Organisator des Diners wurde festgenommen, die über 110 Gäste mussten Strafe zahlen.