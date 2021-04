Chris Kaye & die Kaiser: Elvis meets Volksmusik

Ein nicht alltägliches musikalisches Crossover-Projekt finalisiert haben die Kaiser mit Wahl-Gailtaler Chris Kaye, einem der weltbesten Elvis-Interpreten. Am Samstag wurde in einem Heustadl in Wurdach bei Köttmannsdorf das offizielle Video zum Elvis Presley-Hit „Return to Sender“ im Oberkrainersound aufgenommen.