„Wir wollen mehr als nur diesen einen Sieg!“

Super-Sonntag in der Basketball-Superliga: Meister Kapfenberg kann in Wien mit einem Sieg beim BC Vienna das Ticket für das Halbfinale fixieren. In der Serie (2:1) geht’s Schlag auf Schlag. „Faszinierend und anstrengend zugleich“, so Bulls-Manager Michael Schrittwieser, „aber darauf bereiten wir uns das ganze Jahr vor.“ Der UBSC Graz will erneut Favorit Gmunden in der Viertelfinalserie überraschen.