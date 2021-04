Austria Klagenfurt überrollt Kapfenberg mit 5:0!

Die FC Juniors OÖ fertigten Amstetten 4:0 ab und gewannen erstmals in dieser Saison zwei Spiele hintereinander. Steyr gewann das Kellerduell mit Horn mit 3:1 und auch im Wien-Vergleich zwischen den Young Violets und dem FAC setzten sich die Heimischen durch: Die „Jungveilchen“ bejubelten beim 2:1 den Siegtreffer in letzter Minute. Leader Lafnitz verteidigt am Samstag sein Vier-Punkte-Polster gegen den Verfolger Liefering. Zudem gastiert Rapid II in Lustenau (beide 14.30 Uhr). Blau Weiß Linz und der GAK schließen die Runde am Sonntag mit einer Matinee (10.30 Uhr) ab.