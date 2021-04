Stec: „Ich will den Verein im Sommer verlassen!“

Im September des vergangenen Jahres gab es bei euch 30 Corona-Fälle im Klub. Hat es dich erwischt? Wie war da damals die Situation bei euch?

Ja, mich hat es auch erwischt. Am Anfang hat‘s so begonnen, dass zwei Spieler in der Nacht Fieber bekommen hatten und nicht zum Training kamen. Am nächsten Tag waren es wieder zwei, am nächsten drei und danach haben sie erst die Tests durchgeführt und fast alle Spieler waren Corona-positiv. Aber der Verein hat sich sehr gut um uns gekümmert und für uns Einkäufe getätigt. Auch andere Sachen, die wir brauchten, wie zum Beispiel Medikamente, haben sie uns gebracht. Danach folgten zahlreiche Corona-Tests bis wir alle negativ waren. Manche Spieler waren schneller negativ und konnten so schneller in Kleingruppen am Platz trainieren - und andere wiederum waren eine Woche länger positiv. Aber alle waren ungefähr nach drei Wochen wieder voll spielbereit.