„Gräfin“ nahm still und heimlich Abschied

Trauerbekundungen in sozialen Medien

Durch den Gastro-Lockdown ab November blieb das weitestgehend unbemerkt. Erst zuletzt gab es Trauerbekundungen in sozialen Medien. Für Nachtschwärmer war die „Gräfin“ stets ein sicherer Hafen, wenn in anderen Lokalen bereits Sperrstunde war. Hier konnte die eine oder andere Schlussrunde eingenommen werden. Das Lokal war täglich fast durchgehend geöffnet samt warmer Küche – an der sich aber die Geister schieden.