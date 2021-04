Diskussion um Tierleid im April-Winter

Bei der Wildtierstation der Pfotenhilfe in Lochen landeten vier Eichhörnchen, 18 Hasenbabys, sechs Taubenküken und ein Erlenzeisig. „Der eisige Wind und die teilweise dicke Schneedecke machen den Tieren das Leben schwer“, sagt Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler: „Ich appelliere an die Bevölkerung, die Augen offenzuhalten, denn alle Hasenbabys wurden von Hunden oder Katzen verletzt, und wenn ein Eichhörnchen sich Menschen nähert und zutraulich ist, sucht es Hilfe.“ Dazu komme die Witterung: „Ich kann nur hoffen, dass das schnell vorbeigeht, denn dadurch, dass es davor schon so warm war, sind Tiere teilweise vorzeitig aus der Winterruhe erwacht und brauchen dringend Futter und Wärme.“