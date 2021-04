Überraschender Wintereinbruch im Landessüden

Einen Wintereinbruch erlebten am Dienstag viele Südburgenländer, als sie aus dem Fenster sahen. Hatte es letzte Woche in Güssing noch knapp 27 Grad, folgte am Dienstag eine Kaltfront mit reichlich Neuschnee. In einigen Orten waren in den Morgenstunden die oft noch österlich geschmückten Gärten sowie Häuser mit einer weißen Schicht bedeckt. Zum Teil blieben kurfristig mehrere Zentimeter Neuschnee liegen.