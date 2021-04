Unbekannter fühlte sich provoziert: Pkw demoliert

Sachbeschädigung in der Draustadt: Der unbekannte Lenker, der jetzt gesucht wird, dürfte sich durch eine vorangegangene vermeintliche Vorrangverletzung durch den Mann (22) aus dem Bezirk Villach-Land so provoziert gefühlt haben, dass er an der folgenden Kreuzung bei Rotlicht anhielt und aus seinem Auto stieg.