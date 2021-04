Ein Fest der Hoffnung und des Miteinanders

Wie sieht Ihr Lösungsansatz für die Flüchtlinge in Griechenland aus?

Politisch Verantwortliche und Behörden sind offensichtlich über Jahre hinweg nicht in der Lage, Kindern und Jugendlichen das zu gewähren, was ihnen nach der UN-Kinderrechtskonvention zusteht. Nämlich das Recht auf Überleben, auf Sicherheit, Ernährung, Gesundheit, Bildung und Entwicklung. Das heißt nichts anderes, als dass sich auf diesen Inseln eine humanitäre Katastrophe abspielt. Eine angemessene Maßnahme in einer humanitären Katastrophe ist die Evakuierung, also die Aufnahme von Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien aus den Lagern. Wissend, dass man an diesem einzelnen Punkt nicht die ganze Migrationsfrage löst. Das ist nicht möglich. Aber dort sind Kinder und Jugendliche in einer großen Not und darauf braucht es jetzt eine Antwort.