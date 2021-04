Geschwärzte Akten erschweren die Kontrolle

Den heiklen Grundstücks-Deal für ein Ärztezentrum in St. Veit will SPÖ-Landtagsabgeordneter Hans Ganitzer genauer unter die Lupe nehmen. Wie berichtet, verkaufte das Land Salzburg billigen Baugrund, eigentlich als Baulandsicherungsmodell für heimische Familien. Auf einer Parzelle entsteht ein Ärztezentrum, inklusive Privatgrund für das Haus des leitenden Arztes – er ist der Sohn und Geschäftspartner des ÖVP-Vizebürgermeisters. Auf Missstimmung in der Koalition folgten eine Aussprache und der Landtagsbeschluss.