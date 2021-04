Weltweit schon mehr als 130 Mio. Corona-Infizierte

Knapp 70.000 Neuinfektionen in den USA

In den USA meldeten die Behörden allein am Freitag 69.822 Corona-Neuinfektionen. Zudem wurden im selben Zeitraum von 24 Stunden 967 Tote im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion registriert, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore am Samstagvormittag (MEZ) hervorging.