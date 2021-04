Argentiniens Präsident positiv auf Corona getestet

Wurde im Jänner mit „Sputnik V“ geimpft

Fernández war nach Angaben seines Büros Anfang des Jahres in einer Klinik in Buenos Aires mit dem russischen Corona-Vakzin „Sputnik V“ geimpft worden (Bild unten). Der Impfstoff ist in der Europäischen Union bisher nicht zugelassen. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) prüft derzeit einen entsprechenden Antrag auf Zulassung.