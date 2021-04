Rover „Curiosity“ macht Bilder von Wolken am Mars

Beweis für Wasser in der Mars-Atmosphäre

Die laut NASA-Angaben mit der sogenannten MastCam (im Bild mit zwei rot markierten Kameras) fotografierten Wolkenbänder sind ein Beweis dafür, dass es - wenn auch nicht wirklich viel - Wasser in der Atmosphäre des Mars gibt. Allerdings beträgt sein Wassergehalt nur etwa ein Tausendstel des Wassergehalts in der Atmosphäre der Erde.