Lage ernster: Wien begeht 2. Ostern im Lockdown

Streit um geschlossene Bundesgärten! Was waren das noch für Schlagzeilen in Wien heute vor einem Jahr. Die Infektionszahlen waren nichts im Gegensatz zu dem, was noch kommen sollte. Die Regierenden hatten das Coronavirus im Griff, der Bundeskanzler und der Bürgermeister glänzten als Krisenmanager. Michael Ludwig ließ sogar ein Notlazarett in der Messe errichten - als reine Vorsichtsmaßnahme, die letztlich nicht gebraucht wurde.