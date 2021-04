Tennis-Wunderkind ohne Rückhand erobert das Netz

In den sozialen Netzwerken ging die Aufnahme viral: Mehr als 400.000-mal wurde auf das Video vom Turnier „Adidas Easter Bowl“ in Indiana Wells angeklickt. Davidov kam mit seiner außergewöhnlichen Spielweise bis zum Viertelfinale und erfreute damit viele User-Herzen. „Ich will nicht beliebt sein“, sagte Davidov dem Portal "Racquetwire", wichtiger sei ihm, Profi zu werden.