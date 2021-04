Patient starb bei Brand in Berliner Krankenhaus

Bei einem Brand in einem Krankenhaus in Berlin ist am frühen Karfreitagmorgen ein Patient ums Leben gekommen. Fünf weitere Menschen wurden demnach verletzt, drei davon schwer, nachdem das Feuer in einem Patientenzimmer im zweiten Obergeschoss ausgebrochen war: „Es kam auch zu einer großen Rauchentwicklung“, sagte ein Feuerwehrsprecher.