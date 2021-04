Braunau am Inn: „Sperre kann jederzeit kommen“

„Die Entwicklung geht leider nicht nach unten, vielmehr steigen die Zahlen weiter an“, schildert Gerald Kronberger, Bezirkshauptmann von Braunau am Inn in Oberösterreich. Am Mittwoch knackte der Bezirk die kritische 400er-Inzidenz-Marke. Ausreisekontrollen an den Bezirksgrenzen könnten demnach schon dieses Wochenende drohen.