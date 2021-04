Auch Tsitsipas out! Neue Halbfinalisten in Miami

Tsitsipas führte gegen den Polen Hubert Hurkacz klar 6:2 und 2:0, ehe der Grieche regelrecht einbrach. Der überraschend stark aufspielende Hurkacz setzte sich am Ende in drei Sätzen 2:6,6:3,6:4 durch. Nach den Absagen von Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer und auch Österreichs Topmann Dominic Thiem wenig überraschend: Für sämtliche vier Halbfinalisten ist das Erreichen der Vorschlussrunde in Miami eine Premiere.