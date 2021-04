Nach U-Ausschuss: Nationalbank-Vize nun angezeigt

Haber weist Vorwürfe zurück

Konkret geht es um OeNB-Prüfer, die auf der Geschenkliste von Ex-Bankchef Martin Pucher standen. Auf Fragen dazu habe laut SPÖ der Vize-Gouverneur in seinen Antworten den Eindruck vermittelt, diese Prüfer seien entweder seit 20 Jahren in Pension oder nicht in der Bankenaufsicht tätig. „Weder die Freundschaft zwischen einem der Genannten und Pucher wurde erwähnt noch die Tatsache, dass der Prüfer bis Februar 2020 in der Bankenaufsicht tätig war und sich für Vor-Ort-Prüfungen in der Commerzialbank 2015, 2017 und 2020 für befangen erklärt hatte. Und zumindest bis 2016 nicht in Pension war der Leiter der Bankenrevision“, kritisiert die SPÖ.