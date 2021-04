Erdbeben: Decke von Tiefgarage teils eingestürzt

Das stärkste Beben seit 20 Jahren im Wiener Becken hat am frühen Dienstagabend die Erde erzittern lassen. Epizentrum: der Raum Neunkirchen in Niederösterreich. Magnitude: 4,6. Das Beben wurde dabei in weiten Teilen Österreichs registriert und sogar noch in Tschechien gespürt. Auch kam es zu Schäden - so stürzten in Wiener Neustadt in einer Tiefgarage sogar Teile der Decke ein.