Bei Ärzten wird in Klagenfurt ab sofort gespart

In ganz Österreich wird schon lange bei Bereitschaftsdiensten gespart, Klagenfurt war bisher eine Ausnahme. Bis jetzt lief der Dienst lückenlos von Freitagabend bis Montagfrüh. Das wird sich ab 1. April ändern. Die Ordinationsstätte in der Kolpinggasse ist dann Geschichte - eingespart. Am Karfreitag ist der Dienst zwischen 19 und 24 Uhr erreichbar, von Samstag bis Montag von 8 bis 24 Uhr. Unter tags stehen zwei Ärzte zur Verfügung, danach nur noch einer.