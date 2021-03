Abschiebeflug: Weiterer Polizeieinsatz am Airport

Zahlreiche Beamte hatten am Parkplatz vor dem Terminal Stellung bezogen, von dem aus der Abschiebeflug in Richtung Kabul am späten Abend startete. Zudem standen zusätzliche Kräfte auf der Autobahnabfahrt, der B9 sowie dem Steinriegelweg in Richtung Mannswörth im Einsatz, wie die „Krone“ vor Ort beobachten konnte.