Belgien und Niederlande fahren Kantersiege ein!

In der Qualifikation für die Fußball-WM 2022 haben Belgien und die Niederlande am Dienstag in ihrem jeweils dritten Gruppenspiel überzeugende Siege gefeiert! Belgien schoss Weißrussland 8:0 vom Platz in Leuven, die Niederlande gewannen nach Anlaufschwierigkeiten 7:0 in Gibraltar. Portugal drehte auch dank Cristiano Ronaldo seine Auswärtspartie in Luxemburg und gewann 3:1. Russland kassierte in der Slowakei die erste Niederlage.