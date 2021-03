Tsunoda für Brawn bester Rookie seit vielen Jahren

AlphaTauri-Neuzugang Yuki Tsunoda hat nach seiner Premieren-Vorstellung in Bahrain großes Lob erhalten. „Er ist der beste Rookie, den die Formel 1 in vielen Jahren gehabt hat, nachdem er schon in jeder Serie, in der er gefahren ist, überragend war“, sagte Formel-1-Direktor Ross Brawn. Der Japaner habe während des Grand Prix am Sonntag, den er als Neunter in den Punkterängen beendete, „brillante Phasen“ gehabt, schrieb Brawn in seiner Kolumne auf der F1-Webseite.