Kristall! Paul Verbnjak mit „perfekter Saison“

Satte 250 (!) Punkte trennten ihn am Ende von seinem ersten Verfolger. „Es war eine perfekte Saison!“, strahlt Paul. Im Vertical und Individual stand er in jedem Rennen ganz oben, gewann auch die Disziplinenwertungen. Bevor es aber in den Urlaub geht, startet er in zwei Wochen noch bei einem Langstreckenrennen in Italien.