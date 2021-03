Ländle-Asse schwitzen schon für die Freiluftsaison

Im Juli (15. bis 18.) steht in der estnischen Hauptstadt Tallinn die U20-Europameisterschaft am Programm. Das erste große Saisonziel für Vorarlbergs Weitsprung-Hoffnung Oluwatosin Ayodeji - aber definitiv nicht das Einzige. Um perfekt vorbereitet zu sein, arbeiten der Fußacher und drei andere Ländle-SportlerInnen derzeit in Südfrankreich an ihrer Form.