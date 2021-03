Enttäuschung bei Red Bull + Wolff fordert Klarheit

Bei den „Bullen“ war die Verwirrung über das Überfahren der Streckenbegrenzung natürlich großes Thema. „Wenn man schaut, wie oft Lewis in Kurve vier über dem Track Limit war, und dann rutscht der Max einmal da raus“, sinnierte Motorsportchef Helmut Marko. Verstappen hatte drei Runden vor Schluss wegen einer drohenden Strafe die Spitzenposition wieder an Hamilton abgeben müssen. „Wegen der schmutzigen Reifen konnte er dann nur noch einmal in der letzten Runde attackieren“, so Marko, der enttäuscht feststellte: „Um Mercedes zu schlagen und zu siegen, muss man perfekt sein.“