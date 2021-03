Marin: „Andere Länder waren besser vorbereitet“

Asien zeigt‘s vor, Pandemiebekämpfung

Bereits im Dezember 2019 ist die erste Alarmmeldung des neuartigen Coronavirus aus Wuhan in Österreich eingegangen. Keiner konnte wissen, dass es weitreichende Folgen haben wird. Aber asiatische Länder wie Taiwan waren ganz einfach besser vorbereitet. Dort hat man gleich reagiert und heute Todeszahlen, die an zwei Händen abzuzählen sind. Speziell mit der Pandemiebekämpfung in Österreich geht der Sozialforscher etwas härter ins Gericht. „Am Anfang ist alles gut gegangen. Aber wir haben auch sehr viel Glück gehabt.“