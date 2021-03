Wien empfiehlt dringend Corona-Test vor Amtsbesuch

Braucht man aber einen neuen Reisepass, Personalausweis oder auch eine Lebensbestätigung ist ein persönlicher Besuch am Amt zur Identifizierung notwendig. „Um hier die Gefahr der Ansteckung so gering wie möglich zu halten, empfiehlt die Stadt Wien dringend vor jedem persönlichen Termin in einer Dienststelle der Stadt Wien einen Test zu machen“, heißt es dazu in einer Aussendung der Magistratsdirektion am Montag. Außerdem ist derzeit eine Terminreservierung verpflichtend.