Baumgartner: CL-Titel? „Setze mir extreme Ziele“

„Ich setze mir immer extrem ambitionierte Ziele“, sagt Christoph Baumgartner, von den „Krone“-Lesern jüngst zum Jungstar des Jahres gewählt: „Zum Beispiel habe ich vor gut einem Jahr gesagt, dass ich bei der EM dabei sein will. Da werden auch einige gedacht haben, ich bin größenwahnsinnig.“ Folgerichtig träumt er - mittelfristig - vom Champions-League-Sieg. „Es ist nicht unmöglich. Und solange es nicht unmöglich ist, werde ich alles in meiner Macht Stehende dafür tun, um dem Ziel so nahe wie möglich zu kommen.“ Das Interview - aufgezeichnet am Tag nach dem Ländermatch gegen Schottland - in voller Länge, geführt von Michael Fally, gibt‘s hier im Video.