Schüler lesen Senioren Geschichten über Video vor

„Wegen unseres digitalen Schwerpunktes wurde die Idee geboren, Bewohnern des lokalen Pflegeheimes Beiträge der Schüler als Video zukommen zu lassen“, sagt Schulleiter Andreas Strasser. In den Klassen wurden die unterschiedlichen Texte vorbereitet, präsentiert und dann gefilmt. Sie reichen von Sagen über Kurzgeschichten und Gedichten bis hin zu lustigen Sketchen. „Ziel war es, den älteren Menschen in dieser schwierigen Zeit Freude zu bereiten und Abwechslung in ihren Alltag zu bringen“, erklärt Strasser.