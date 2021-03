Digitaler Mischmeister erobert die Baustoff-Welt

Labor an der TU Wien

Die nächsten Schritte sind bereits getan: Eine Kapitalrunde hat die von Leonding aus agierende Firma, die erst im Dezember des Vorjahres gegründet wurde, abgeschlossen und Investoren an Bord geholt. Die Strabag griff schon testweise auf das Know-how der Oberösterreicher zurück. In Deutschland läuft außerdem ein Projekt, bei dem Asphalt optimiert werden soll. „Wir konzentrieren uns gerade auf das Feintuning des Algorithmus“, sagt Haller. Das Gros der von der Forschungsförderungsgesellschaft finanzierten Testphase findet in einem Labor der Technischen Universität in Wien statt.