2679 neue Fälle und wieder mehr Intensivpatienten

Mit 2679 Corona-Neuinfektionen im 24-Stunden-Vergleich liegt der am Sonntag (Stand 10.30 Uhr) vom Krisenstab vermeldete Wert in etwa so hoch wie jener vor einer Woche (2713). Eine weitere Auslastungssteigerung wurde allerdings im Vergleichszeitraum auf den Intensivstationen verzeichnet: Weitere 15 Patienten kamen hinzu. Insgesamt benötigen nun landesweit 519 Menschen intensivmedizinische Betreuung.