Lenkerin (81) bei Rotphase in Kreuzung eingefahren

In Villach ist eine 81-jährige Pkw-Lenkerin trotz roter Ampel in die Kreuzung eingefahren und hat dadurch eine 19-jährige Lenkerin so schwer erfasst, dass sich deren Auto überschlagen hat und am Dach liegend zum Stillstand kam. Passanten konnten die junge Frau und ihre Beifahrerin aus dem schwer beschädigten Fahrzeug befreien. Die Pensionistin blieb unverletzt.